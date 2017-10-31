Из этой суммы 22,226 млн евро предусмотрено на оплату компенсируемых медикаментов и материалов (6,150 млн евро — на увеличение доступности терапии ВИЧ и 16,076 млн евро — на компенсирование медикаментов для амбулаторного лечения гепатита C).

120,542 тыс. евро планируется направить на лабораторные исследования ВИЧ в амбулаторном здравоохранении. В Европейский социальный фонд в 2018 году на просвещение общества о рисках заражения ВИЧ, сексуально-трансмиссивными инфекциями, гепатитом B и C и раннюю диагностику этих заболеваний планируется внести 279,999 тыс. евро.

На реализацию мер плана по ограничению распространения ВИЧ, сексуально-трансмиссивных инфекций, гепатита B и C в 2019-2020 гг. необходимо дополнительное финансирование в размере 58,005 млн евро.

Минздрав указывает, что большинство мер будет реализовано в рамках выделенного госфинасирования и с привлечением финансирования из Европейского социального фонда.