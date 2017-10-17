Как подчеркивает МИД, у Латвии "нет возможностей для дополнительного перемещения беженцев", поэтому страна должна в 2017 году внести соответствующий взнос в в чрезвычайный трастовый фонд ЕС для Африки. Таким образом Латвия будет солидарно участвовать в урегулировании миграционного потока, поясняет МИД.

В 2015 году Латвия внесла в пять раз меньшую сумму — 50 тысяч евро.

Целевой чрезвычайный фонд ЕС для оказания помощи африканским странам в урегулировании миграционного кризиса — один из главных источников финансирования проведения в Африке мер по решению миграционного кризиса — был создан в ноябре 2015 года во время проходившего на Мальте саммита по миграции, указывает МИД.

27 сентября 2017 года Еврокомиссия выступила с заявлением о введении европейской программы в сфере миграции, призвав страны ЕС до октября 2019 года переместить по меньшей мере 50 тыс. человек из Турции, Иордана, Ливана, Ливии, Египта, Нигерии, Судана, Чада и Эфиопии.