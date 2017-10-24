Латвия выполнила около 35% рекомендаций комитета ООН по правам ребенка, свидетельствует утвержденный правительством доклад "О положении детей в Латвии в 2016 году".

Комитет ООН по правам ребенка высказал Латвии в общей сложности 123 рекомендации, наибольшая их часть еще выполняется.

Три рекомендации выполнены не будут. Это рекомендация обеспечить подросткам доступ к бесплатным средствам контрацепции, провести исследование о дискриминации детей, являющихся лесбиянками, геями или трансвеститами, би- и интерсексуалами, активнее бороться с отрицательным отношением и устранить дискриминацию детей, основанную на их сексуальной ориентации, половой идентичности и сексуальном характере.

Не будут выполнены те рекомендации, которые компетентные учреждения считают нецелесообразными, или для выполнения которых не хватает практических возможностей, либо выполнение рекомендации предусмотрено после 2021 года.

Окончательный срок выполнения рекомендаций — май 2021 года, когда Латвия должна представить комитету ООН по правам ребенка новый доклад о выполнении конвенции и ее дополнительных протоколов.