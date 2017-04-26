В среду, 26 апреля, депутаты Сейма встретились с представителями ОЭСР и поделились с ними своими знаниями относительно проблем в пенсионной сфере. Как рассказал глава Федерации пенсионеров Андрис Силиньш, который представляет в Сейме фракцию СЗК, главной проблемой является то, что пенсии по своему размеру значительно разнятся. Также он обратил внимание иностранцев на то, что из страны уехали 300 000 человек трудоспособного возраста. "То есть они ушли из нашей пенсионной системы", — отметил Силиньш.