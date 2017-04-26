В среду, 26 апреля, депутаты Сейма встретились с представителями ОЭСР и поделились с ними своими знаниями относительно проблем в пенсионной сфере. Как рассказал глава Федерации пенсионеров Андрис Силиньш, который представляет в Сейме фракцию СЗК, главной проблемой является то, что пенсии по своему размеру значительно разнятся. Также он обратил внимание иностранцев на то, что из страны уехали 300 000 человек трудоспособного возраста. "То есть они ушли из нашей пенсионной системы", — отметил Силиньш.
Латвия заплатит ОЭСР 50 000 евро за исследование пенсионной системы страны(2)
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Группа экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведет исследование латвийской пенсионной системы. Как сообщает LETA, результаты будут обнародованы в первом квартале 2018 года. Часть затрат покроют Еврокомиссия и сама ОЭСР, однако Латвии все же придется выделить из своего бюджета 50 тысяч евро.
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