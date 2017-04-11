Во вторник, 11 апреля, правительство поддержало предложение Министерства финансов, согласно которому уже с 1 декабря 2017 года государственные должностные лица будут обязаны указывать в своих декларациях не только родственников, но и партнеров (сожителей). Кроме того, им запретят хранить более 7 200 евро наличными.

Министерство сообщает, что сегодня должностные лица обязаны указывать в декларации лишь родственников, но не лиц, с которыми проживают и ведут общее хозяйство. Впредь имена, фамилии и персональные коды последних будут входить в финансовые отчеты, но эта информация не станет общедоступной, поскольку может носить личный характер (например, свидетельствовать об однополых отношениях), пишет агентство LETA.

Заметим, что против "засекречивая" данных о сожителях выступало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), указывая, что такая норма противоречит основной цели декларации должностного лица — обеспечить общественный надзор и механизм контроля.

Против также выступал Центр ресурсов для женщин Marta. Центр отмечает, что законопроект не предусматривает никакой защиты для лиц, которые живут в незарегистрированных отношениях. К тому же, приняв такую норму, государство де-факто признается сожительство, но не оговариваются правовые момента таких отношений.

Помимо того, в будущем должностным лицам запретят накапливать наличными более 20 минимальных заработных плат (сейчас — 7200 евро).