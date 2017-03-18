Цель визита - получить более глубокое представление об экономической среде в Латвии, а также подчеркнуть значение американских инвестиций в регионе.

У Керри предусмотрены встречи с предпринимателями, инвестиционными организациями и должностными лицами, в том числе премьер-министром Марисом Кучинскисом, министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, представителями Американской торговой палаты в Латвии, Совета иностранных инвесторов в Латвии, Латвийского агентства инвестиций.

Визит и встречи с местными предпринимателями координирует банк Citadele.

Керри был кандидатом от Демократической партии на выборах 2004 года, в течение пяти сроком избирался сенатором от штата Массачусетс, с 2013 по 2017 год был госсекретарем в администрации президента Барака Обамы.