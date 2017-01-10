Государственное АО Latvijas Dzelzceļš обжалует решение Центра госязыка наложить штраф на должностных лиц компании из-за того, что на вокзале в Елгаве надписи продублированы на английском и русском языках.

По словам представителя компании Мариса Озолса, LDz модернизирует станции и перроны для того, чтобы они стали более удобными и доступными для всех групп населения, в том числе людей особыми потребностями и иностранных туристов. "С учетом того, что железная дорога - зона повышенного риска, информация должна быть понятной и доступной для всех. Поэтому на инфотабло вместе с написанной крупными буквами информацией на латышском языке более мелким шрифтом есть данные и на иностранных языках", - заявил Озолс.

Озолс также отметил, что одна из целей страны, указанная в правительственной декларации - привлечение иностранных туристов. Интерес туристов к Елгаве растет - в прошлом году в центр туристической информации обратилось 6050 иностранных гостей (+15% к 2015 году), в городских гостиницах переночевали 3737 туристов и провели там 10 810 ночей.

Ранее уже сообщалось, что Центр государственного языка получил жалобу от жителей по поводу того, что на железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском, но и на русском и английском языках. Как пояснила руководитель регионального отделения Центра госязыка Сармите Павулена, в этом случае нарушен 21 пункт Закона о госязыке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке.

По ее словам, надписи на других языках допустимы на туристических объектах международного уровня, например, на Рижской станции, куда прибывают туристы из других стран. "К железнодорожной станции в Елгаве это не относится. Мы не можем превратить всю страну в международный туристический объект. К тому же информация на иностранном языке там общая, и никак не может помочь туристам в передвижении по стране", — сказала она.

Штраф за подобное нарушение может составить от 35 до 140 евро.