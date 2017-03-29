Самой высокой за последние два года зарегистрированная безработица в Вентспилсе была в январе 2015 года — выше 9%, примерно такая же, как в среднем во всей Латвии. Лембергс объясняет это российскими санкциями в отношении рыбоперерабатывающих предприятий, на которых работает значительная часть жителей Вентспилса — 1100 человек.

За последние два года безработица в Вентспилсе снизилась, а разница в средних уровнях безработицы в городе и в стране в целом увеличилась. По данным Госагентства занятости (ГАЗ), на 27 марта безработица в Вентспилсе составила 6%, в среднем в Латвии — 8,2%.

Лембергс считает, что безработица в Вентспилсе была бы еще ниже, если бы успешнее работали портовые терминалы, контролируемые Рудольфом Мерони.

По данным ГАЗ, на 27 марта безработица в Риге составила 4,8%, в Валмиере — 5,7%, Елгаве — 5,9%, Юрмале — 6,2%, Екабпилсе — 10,0%, Лиепае — 10,8%, Даугавпилсе — 11,9%, Резекне — 15,7%.