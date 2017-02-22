Как заявил сегодня Лембергс на пресс-конференции, решение о прекращении дела было принято 12 декабря прошлого года.

Лембергс попросит у БПБК прислать ему все материалы дела, чтобы посмотреть, были ли основания для его заведения и для обысков.

Мэр напомнил, что БПБК в 2011 году потребовалось несколько дней, чтобы открыть его сейф в рабочем кабинете думы, код от которого Лембергс забыл. Ничего существенного для расследования в сейфе найдено не было, самым важным документом оказался университетский диплом мэра.

Лембергс подаст иск против государства, чтобы ему компенсировали причиненный ущерб. "Я еще не решил, буду ли просить денег. Скорее всего, я потребую новый сейф с таким же уровнем безопасности, который нужно взламывать три дня, и такой же емкости, потому что сейчас мне негде хранить университетский диплом", — с иронией заявил он.

"Дело олигархов" было заведено в мае 2011 года по статьям Уголовного закона о взяточничестве, легализации незаконно нажитых средств, злоупотреблениях служебным положением и нарушениях ограничений, установленных для государственных должностных лиц.

Следствие допускало, что Айнар Шлесерс, будучи заинтересованным в том, чтобы председателем правления Рижского свободного порта был Андрис Америкс, в октябре 2010 года предложил Лембергсу заключение договора между правлением порта и ООО Mediju nams. В обмен на это Шлесерс просил Лембергса повлиять на Виестура Силениекса, чтобы он на заседании правления порта проголосовал за назначение Америкса.