Мэр Вентспилса Айвар Лембергс, которому суд запретил исполнять обязанности председателя городской думы, на пресс-конференции в среду уклонился от ответа на вопросы по поводу его участия в скандальных переговорах в гостинице Rīdzene. Об этом сообщает портал Delfi.lv.

Лембергс заявил, что у него готова стопка заявлений против всех СМИ, которые со ссылкой на журнал Ir публиковали расшифровки этих разговоров. При этом он утверждает, что сами статьи в Ir он не читал, и от комментариев отказывается. № В каком законе сказано, что я должен читать какой-то журнал? Дайте мне расшифровку разговора и заключение экспертов. Тогда спрашивайте, чего вы от меня хотите услышать", - отметил он..

Лембергс признал, что несколько раз встречался в гостинице Rīdzene с Айнаром Шлесерсом. Однако он не помнит, что в ходе этих разговоров обсуждались способы повлиять на общественные СМИ и газету Diena. Кроме того, мэр Вентспилса заявил, что два политика могут обсуждать все что угодно.

Так называемое "дело олигархов" Лемберс считает местью со стороны экс-президента Латвии Валдиса Затлерса. "Цель была - заставить прокуратуру направить дело в суд, где процесс затянулся бы бесконечно. У соответствующих людей это создало бы чувство дискомфорта, потребовало бы много ресурсов. И можно утверждать, что они обвиняются в тяжких преступлениях", - заявил он.

Опубликованные в журнале Ir записи переговоров Лембергс назвал сфальсифицированными. Дело против него якобы продвигали бывшие сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике и Юрис Юрашс. "Разговоры опубликованы, чтобы стереть огромное позорное пятно на мундирах Стрике и других заказчиков по поводу развала дела олигархов. Выборы через год, нужен новый рывок. В 2011 году, когда началось это дело, создавалась Партия реформ Затлерса. Мы увидели, насколько он сильный лидер. Если бы он консультировался со мной, партия жила бы дольше", - заявил политик, отметив, что публикация переговоров выгодна "группировке Стрике" и "Гражданскому союзу".

Ранее уже сообщалось, что журнал Ir опубликовал записи переговоров с участием так называемых олигархов и политиков в гостинице Rīdzene. В ходе этих разговоров обсуждались способы влияния на латвийскую политику и СМИ, а также финансовые вопросы. Портал Delfi подробно пересказывал содержание публикаций:

"Путин сказал — это важный проект". Что мы узнали из прослушки разговоров Шлесерса и Лембергса

"40% русских, 10-15% латышей. Рига наша forever". Что мы узнали из второй части прослушки "разговоров в Ridzene"

"Разговоры в Ridzene": как "Шлесерс и ко" купили Diena и делали "как в России"