По закону, на мероприятиях депутаты должны говорить только на государственном языке. Если мероприятие организует муниципальное или государственное учреждение, необходимо обеспечить перевод.

Вечером 28 февраля во время подписания договора с Рижским Русским театром Лембергс, коротко поздоровавшись на госязыке, произнес короткую речь на русском языке без перевода. В зале находилась преимущественно русскоязычная публика.

Организатор мероприятия — муниципальное предприятие Kurzemes filharmonija. По словам его руководителя Сигиты Миголы, титры с переводом к постановке "Гранатовый браслет" во время спектакля транслировались. Но речь Лембергса была спонтанной.

Центр госязыка начал проверку, поэтому пока подробных комментариев не дает. Как сказала замдиректора Центра Ингрида Берзиня, у всех участвующих сторон потребуют объяснений.

Штраф за такое нарушение составляет от 35 до 70 евро, а при повторном случае — 140 евро, и он налагается на организатора мероприятия, а не на должностное лицо, говорившее не на госязыке.

Как сообщалось, в феврале в поле зрения Центра госязыка в очередной раз попал мэр Риги Нил Ушаков. Специалистам Центра не понравилось, что в "День теней" градоначальник общался со школьниками не на латышском, а на русском языке.

Летом 2016 года на Ушакова был наложен штраф за общение в соцсетях на русском языке. Также у инспектирующих в свое время были претензии к градоначальнику из-за общения на русском языке во время мероприятий, посвященных 9 мая.