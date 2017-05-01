Доходы мэра Вентспилса Айвара Лембергса за прошлый год составили 553 411 евро, что на 67 788 евро больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в его декларации должностного лица, поданной Службе госдоходов.

Самым крупным источником доходов Лембергса была работа в зарегистрированной в Вентспилсе "Ассоциации развития бизнеса", где он получил зарплату в размере 187 819 евро. Вентспилсское агентство развития в прошлом году выплатило мэру 91 560 евро, 88 916 евро он получил от АО Valters un Rapa. Как ранее пояснил Лембергс, доход от АО Valters un Rapa он получает, сдавая в аренду дом в Риге, на ул. Ояра Вациетиса.

45 386 евро Лембергс в прошлом году заработал в управлении Вентспилсского свободного порта, 26 425 евро ему перечислила компания Euromin Holdings (Cyprus) Limited, а 23 988 евро выплатила Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

Зарплата мэра в Вентспилсской думе была сравнительно небольшой частью его доходов - 19 372 евро. Еще 69 943 евро мэр Вентспилса получил от Государственного агентства социального страхования в виде пенсии и других выплат.

Лембергсу принадлежат автомобили Toyota Hilux 2007 года выпуска, VW Caddy 1999 года выпуска и Opel Tigra 1997 года выпуска, а также два прицепа. Кроме того, в собственности мэра Вентспилса находятся моторная лодка Sea Doo 205 Utopia 2003 года выпуска и шесть гребных лодок.

Наличные накопления мэра Вентспилса за год сократились с 115 000 евро до 65 000 евро, а накопления в банках в разной валюте увеличились с 271 590 евро в 2015 году до 310 869 евро в этом году.

Декларированные Лембергсом долговые обязательства и ссуды в течение года не изменились. Одному кредитору он по-прежнему должен 3,5 млн долларов США (3,2 млн евро), другому - 1,77 млн долларов (1,6 млн евро), еще одному - 10,8 млн евро. Также он выдал ссуду на сумму 232 412 евро.