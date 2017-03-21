Необычное заявление градоначальник сделал также, комментируя слова политолога Яниса Икстенса о том, что способности Лембергса как мэра прошли бы намного большую проверку, если он возглавлял думу Алуксне, а не богатого портового города. Лембергс напомнил, что в начале его деятельности Вентспилс был совсем иным, нежели сейчас.

"В 1988 году Алуксне по сравнению с Вентспилсом было раем. Ну а сейчас не думаю, что перебраться в Алуксне и завоевать симпатии местных было бы правильным решением. Я, в принципе, свое уже отработал", — пояснил он.

Однако при этом политик отметил, что не стоит воспринимать его слова как признание в том, что он решил завершить карьеру. "Одно дело — годы по паспорту, и другое — то, как он себя чувствует и может ли что-то сделать", — сказал он, перечислив свои последние достижения на посту мэра, добавив, что "это значит, что я кое-что еще могу".