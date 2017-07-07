Из неофициальных разговоров политиков можно заключить, что заявивший 7 июля о своем уходе с поста главы Отдела медиаполитики Роберт Путнис утратил доверие руководства Министерства культуры. Об этом сообщает LETA со ссылкой на неофициальные источники.

Как отмечает агентство, в последнее время Путнис считался нелояльным к национальному объединению "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и провозглашаемым этой партией ценностям, поэтому его увольнение с должности было лишь вопросом времени.

"Не умею работать на холостых оборотах. И с учетом "фестиваля разговоров в Rīdzene" больше не собираюсь работать с нынешним правительством", — написал в своем профиле на Facebook Путнис. "Проделана хорошая работа", — отметил он, добавив, что старался ломать стереотипы, сложившиеся вокруг терминов "чиновник" и "политика". Однако сами находящиеся в правительстве политики, по мнению Путниса, стремятся тормозить проведение реформ, и ни о чем хорошем это не свидетельствует. "При нынешнем правительстве медиа-политика может работать лишь на холостых оборотах", — подчеркнул чиновник.

Связаться с Путнисом агентству ЛETA пока не удалось.

Путнис в феврале 2015 года был выбран на должность руководителя отдела медиаполитики Министерства культуры из восьми претендентов.

По данным архива агентства LETA, Путнис руководил "Обществом за открытость "Delna"" с 2004-го по 2007 год. Затем он продолжал безвозмездно выполнять обязанности председателя совета организации. В 2008 году Путнис стал руководителем центра обслуживания клиентов "Parex banka" в Мюнхене.