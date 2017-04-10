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В нынешнем правительстве Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) получил политическое влияние в Министерстве сообщения и Министерстве финансов. И вскоре в руководстве предприятий, которые находятся под контролем этих структур, произошли кадровые изменения — в правления и советы вошли близкие к партии люди, говорится в обзоре, подготовленном агентством LETA.
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