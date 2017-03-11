Рижанин Владимир Тимофеев никогда не был в Елгавской больнице, но получил оттуда счет за якобы его лечение. Оказалось, под его именем услугу медучреждения смог получить другой человек. А полиция даже не приняла от пострадавшего заявление, потому что тот написал его не на государственном языке, сообщает программа "Личное дело" Русского вещания LTV7.

В конце января рижанин Владимир Тимофеев получил от компании по взысканию долгов Lindorff счет на 70 евро. Это долг за лечение в Елгавской больнице.

"В ответ я им позвонил, и сказал, что я там никогда не был. Не лечился. Они мне, естественно, не поверили. Сказали, что у них есть документы, что я там был, где написаны имя, фамилия и мой персональный код", — рассказывает Тимофеев.

Тогда Владимир вспомнил визит своего старого приятеля, который пришел к нему в гости полгода назад. Тот заявил, что лечился под именем Владимира, однако Владимир не воспринял тот случай всерьез. Но после получения счета, отправился в полицию по месту жительства в Риге и написал заявление.

Рижская полиция отправила дело для рассмотрения в Елгаву, по месту совершенного преступления. А там делом заниматься не стали, так как заявление было написано по-русски и дали срок на устранение проблем до 17 февраля 2017 года. Тем временем, Тимофееву продолжали настойчиво писать из коллекторской фирмы.

Программа "Личное дело" решила выяснить, как все-таки Елгавская больница лечила постороннего человека? И как ему без документов удалось все оформить на себя?

Выяснить это было не сложно. Обманщик сам рассказал Тимофееву как все было: "У него спросили данные, он назвал мое имя и фамилию. Поскольку он прекрасно знал дату моего рождения, он назвал начало персонального кода. Конечно, конец он не знал, задумался. Ему подсказали работники больницы. У них есть база данных с персональными кодами", — говорит Владимир.

Сотрудники Елгавской больницы даже не пытались связаться с якобы должником, а сразу направили это дело коллекторам.

После того, как в дело вмешались журналисты, руководство Елгавской больницы решило разобраться в проблеме самостоятельно.

"Вы знаете, вторую половину персонального кода не знает каждый третий. Это факт. И это не вызвало подозрений, что человек был не тем, кем представился", — рассказал руководитель Елгавской городской больницы Андрис Кипурс.

В больнице пояснили: письма лечебное заведение своим должникам на домашний адрес не шлет. Только смс сообщения. А в данном случае номера телефона у них не было.

"Если в такой ситуации может оказаться любой гражданин нашей страны, то это называется бардак. И платить деньги за бардак мне бы не хотелось", — подытоживает Владимир.

Впрочем, история Владимира Тимофеева завершилась благополучно. Претензии к нему были отозваны.