Улучшение отношений между США и Россией не принесет Европе мир, а приблизит вероятность войны. Об этом в открытом письме к президенту США Дональду Трампу пишут политические лидеры стран Восточной Европы, сообщает газета Washington Post.

Авторы письма напоминают о действиях президента России Владимира Путина в Украине и утверждают, что Россия угрожает миру, безопасности и предсказуемости, которые "американцы и европейцы создали вместе при помощи победы в Холодной войне". Политики полагают, что отмена санкций против России и готовность принять ситуацию в Украине стали бы большой ошибкой.

Письмо подписали экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Оярс Эрикс Калниньш, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-премьер и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильт, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикороски, бывший президент Румынии Траян Бэсеску и другие.

"Не сомневайтесь: Владимир Путин - не союзник Америки. И не международный партнер, которому можно доверять. Два ваших предшественника пытались своими способами строить отношения с лидером России в духе доверия и дружбы. Большая ошибка: Путин воспользовался их добрыми намерениями", - говорится в письме.

"Путин не стремится к величию Америки, - пишут авторы. - Мы, ваши союзники - стремимся. Когда Америка звала нас, мы приходили. Мы были с вами в Ираке. Мы были с вами в Афганистане. Мы вместе брали на себя риски, жертвовали сыновьями и дочерьми. Мы защищаем нашу общую трансатлантическую безопасность единым фронтом. Это делает наш альянс сильным. Если США сильны, мы все становимся сильнее".