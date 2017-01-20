Директору Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) Зигмару Лиепиньшу не кажется правильным, что это здание, национальный культурный центр, принадлежит самоуправлению, а не государству.

Как заявил Лиепиньш в интервью Латвийскому радио, в нынешней ситуации государство платит самоуправлению за содержание здания Оперы, но ясно, что этой суммы не хватает на покрытие всех фактических затрат.

Лиепиньшу не до конца понятны интересы и планы Рижской думы относительно ремонта и развития здания. "Со стороны государства выглядит так, будто оно счастливо отказаться от объекта, создающего только проблемы", — сказал директор оперы.

На вопрос об общем техническом состоянии здания через 21 год после реновации он ответил, что ремонт "не был бы излишеством". В идеале косметический ремонт нужно проводить каждые семь лет, считает Лиепиньш.

Он сказал, что в удручающем состоянии находятся подвальные этажи, где расположены гардеробы музыкантов. Туда проникает соль, которой зимой посыпают улицы.

На вопрос, можно ли отказаться от других работ ради ремонта фасада, Лиепиньш ответил отрицательно. Другие вещи не менее важны, например, ремонт касс или замена кресел в зрительном зале.

"Здесь нужно, скорее всего, думать по-государственному, а государственное мышление означает точную постановку приоритетов. Тем, кто распоряжается кошельком, важно понять, что главное", — сказал Лиепиньш.

Как сообщалось, в начале недели он написал в Facebook, что со здания Оперы осыпается штукатурка, но должностных лиц эта ситуация, видимо, не волнует.