Рижская дума (РД) запретила нескольким столичным государственным гимназиям открывать новые 7-е и 8-е классы, чтобы в этом году в них снизилось число учащихся, сообщила во вторник новостная передача телеканала LNT.

В Риге пять гимназий имеют статус государственных, что общество воспринимает как гарантию высокого качества образования. В мае и июне в них пройдут экзамены на поступление в 7-е и 10-е классы. Но распоряжение департамента образования РД означает, что в новом учебном году число учащихся в Рижской 2-й госгимназии, Рижской 3-й госгимназии, Агенскалнской госгимназии и Рижской немецкой госгимназии сократится как минимум на 120 школьников.

В Агенскалнской госгимназии до сих пор было четыре 7-х класса, а теперь останется три. По словам замдиректора гимназии Инги Упениеце, в РД причину запрета не указали.

А Рижская немецкая гимназия вынуждена отказаться от 7-го класса с математическим уклоном. По словам замдиректора гимназии Инги Риекстини, родители уже высказали опасения, что из-за ликвидации математического класса могут снизиться возможности учащихся этой гимназии затем продолжить учебу в Рижской 1-й госгимназии, где высокие требования к знаниям математики.

В школах признают, что из-за снижения числа 7-х классов остро возрастет конкуренция между детьми, желающими попасть в госгимназии.

Между тем в департаменте образования РД объяснили, что распоряжение издано в связи с новыми правилами гигиены, устанавливающими, сколько квадратных метров помещения в учебном заведении должно приходиться на школьника. Эти правила вступят в силу через три года.

"Будет четко определено, сколько детей могут находиться в помещении. И с этим нужно считаться уже сейчас, а не откладывать на 2020 год. Тогда уже будет поздно, мы не сможем выгнать детей из школы", — сказала глава школьного отдела департамента образования РД Анита Петеркопа.

Но не все гимназии убедил этот аргумент. По их подсчетам, из-за новых правил гигиены пришлось бы уменьшить число школьников в классе на два-три, а не полностью ликвидировать параллельные классы.