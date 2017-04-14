Первыми кандидатские списки на выборы Рижской думы в пятницу подали "Евроскептики — Партия действия", Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "Для развития Латвии", которые участвуют в выборах общим списком, и Новая консервативная партия (НКП).

Председатель "Для развития Латвии" Юрис Пуце после подачи списка заявил журналистам, что партии подготовили очень компетентную команду кандидатов в депутаты, чтобы победить в Риге.

"У нас очень сильная команда кандидатов. Я уверен, что результаты будут очень хорошими, но от точных прогнозов воздержусь", — сказал он.

Под первым номером в объединенном списке ЛОР и партии "Для развития Латвии" на выборах стартует депутат Сейма, лидер ЛОР Мартиньш Бондарс. Также в список вошли Пуце, баскетболистка Анете Екабсоне-Жогота и бывший директор Латвийской национальной оперы Андрей Жагарс.

В свою очередь в списке НКП под первым номером баллотируется бывшая заместитель начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Юта Стрике, далее следуют руководитель партии, бывший министр юстиции Янис Борданс и бывший сотрудник БПБК Юрис Юрашс. Все они являются также кандидатами в мэры Риги.

Стрике и Борданс заявили журналистам, что в списке партии представлены самые широкие слои населения — медики, пенсионеры, средние и мелкие предприниматели, люди разных социальных групп.

Партия надеется получить в Рижской думе более десяти депутатских мест.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня до 24 апреля партии, их объединения и объединения избирателей могут подавать списки кандидатов в депутаты на предстоящих в июне муниципальных выборах.

Хотя в этом году начало приема списков выпадает на Пасху, часть муниципальных избирательных комиссий будет принимать списки и в выходные дни, например, в Рижскую избирательную комиссию списки можно подавать в пятницу и субботу с 12.00 до 16.00.

В пятницу списки принимают также избирательные комиссии в Даугавпилсе, Лиепае, Юрмале, Екабпилсе, Тукумсском крае, Цесисе, Огре, Гулбене и Яунпилсском крае.

На выборах 3 июня будут избраны думы девяти городов республиканского значения и 110 краевых дум, в целом 1614 депутатов.

После регистрации списков кандидатов в местных избирательных комиссиях сведения о кандидатах и их предвыборные программы будут опубликованы на сайте ЦИК www.cvk.lv, а с 29 мая с ними можно будет ознакомиться и на избирательных участках.