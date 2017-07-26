Латвийское общество врачей (ЛОВ) считает требования бастующих семейных врачей обоснованными и поддерживает их забастовку, сообщил его вице-президент Марис Плявиньш.

Вчера на заседании правления ЛОВ его представители и семейные врачи обсудили вопросы, связанные с забастовкой. ЛОВ по-прежнему поддерживает инициативу семейных врачей, так как после вчерашнего заседания правительства приходится заключить, что в сумму капитации все-таки включены многие расходы, связанные с содержанием врачебной практики, причем эти расходы в последние годы тоже возросли.

Как пояснил Плявиньш, финансирование, которые семейные врачи получают на содержание практики, составляет 480 евро. Это означает, что, например, в Риге оно никак не может покрыть даже арендную плату, поэтому семейные врачи вынуждены использовать финансирование, предусмотренное на другие функции, в том числе свою зарплату.

При этом ЛОВ считает идею Минздрава об идеальной врачебной практике хорошей, но подчеркивает, что ее реализация без новых вложений и увеличения суммы капитации невозможна.

Как сообщалось, Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), рассмотрев предложения премьер-министра и министра здравоохранения по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, решила не подписывать соглашение с правительством и продолжает забастовку, но в иной форме.

ЛАСВ постановила, что забастовка продлится до 1 октября, и до этого времени надеется на переговоры с премьером о разрешении ситуации. В это время врачи будут принимать не более 20 пациентов в день, а остальных записывать в очередь на прием.

Также семейные врачи не будут проводить профилактику взрослых — ее можно будет пройти только за плату. Забастовочный комитет также призывает врачей не подписывать договоры о системе электронного здравоохранения и не пользоваться ею.

17 июля Минздрав направил ЛАСВ окончательное предложение правительства по забастовочным требованиям.

Как сообщили в Минздраве, согласно проекту соглашения, премьер-министр Марис Кучинскис и министр здравоохранения Анда Чакша обязуются обеспечить пропорциональное повышение зарплат лечебного персонала, предусмотрев с 1 января 2018 года повышение части зарплат семейных врачей в сумме капитации.

Проектом соглашения предусмотрено, что в рамках суммы капитации семейным врачам с 1 января 2018 года устанавливается доплата в размере 150 евро в месяц за выполнение отдельных критериев качества. До 1 января 2018 года семейным врачам дается возможность улучшить их выполнение. Для определения этих критериев предлагается сформировать рабочую группу.