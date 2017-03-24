Правление ЛСДРП решило, что в муниципальных выборах в Риге, как и во многих других самоуправлениях Латвии, партия будет участвовать своим отдельным списком кандидатов в депутаты. Общий список, согласно договору с прежним партнером — Латвийским объединением регионов (ЛОР) — невозможен, так как выдвинутые ЛОР условия для составления списка в Риге не отвечают общепринятым демократическим формам сотрудничества. Но это не исключает создания общего списка в других самоуправлениях.

Участвуя в выборах в Риге, ЛСДРП хочет напомнить, что помимо правящей в Риге партии есть и такая социал-демократическая партия, у которой "нет договора о сотрудничестве с правящей партией агрессивной соседней страны, у которой нет депутата Европарламента, проводящего там политику, отвечающую интересам соседней страны, но есть отвечающее латышскому менталитету понимание социал-демократических ценностей".

ЛСДРП хочет добиться, чтобы каждый мог гордиться Ригой как городом, столицей Латвии, чтобы Рига формировалась как столица стран вокруг Балтийского моря. Решения социальных проблем и инфраструктуры бесспорно важны, однако низкое качество нынешних решений подрывает добрые намерения, считает правление ЛСДРП.