Сеть средних школ нужно упорядочивать, но с учетом всех обстоятельств, заявила советник Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) по вопросам образования, детей, молодежи и семьи Инара Дундуре.

По ее мнению, реформирование сети средних школ с учетом только количества учеников означало бы закрытие множества школ, но смотреть надо не только на количественные показатели, но и на социально-экономическую ситуацию в регионах и доступность профобразования.

По мнению Дундуре, неправильно смотреть на средние школы в отрыве от профессиональных.

Как сообщалось, рекомендации Министерства образования предусматривают, что в 10-12-х классах средних школ должно быть не меньше 150 учащихся. Исключение могут составить школы в отдаленных регионах Латвии.