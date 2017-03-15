Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) в период планируемой налоговой реформы просит законом гарантировать, что самоуправления будут получать не менее 19,6% общих налоговых поступлений государства, и их поступления будут не меньше, чем в предыдущем году.

Дума ЛСС 15 марта приняла свою позицию по предложению новой налоговой политики. В документе говорится, что до сих пор в рабочей группе по налоговой реформе были только устные дискуссии, но принципы реформы не оформлены как единый письменный документ с детальным анализом действующей налоговой политики и обоснованием изменений.

ЛСС отмечает, что предложения Минфина по изменениям в подоходном налоге с населения (ПНН) не раскрывают ни общего уменьшения поступлений, ни механизма компенсации для самоуправлений.

По данным ЛСС, снижение поступлений от уменьшения налоговой ставки и увеличения необлагаемого минимума может составить 400 млн евро или более. Не учтен рост расходов самоуправлений из-за увеличения минимальной зарплаты и социальных пособий. При этом предусмотренные в 2018 году поступления от ПНН составляют 340 млн евро, и даже в случае увеличения отчислений самоуправлениям до 100% этого будет недостаточно для компенсации ущерба.

Поэтому ЛСС предлагает перечислять самоуправлениям все 100% ПНН, а недостающие суммы можно обеспечить за счет отчислений от НДС.