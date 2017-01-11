Бывший следователь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юрис Юрашс может в ближайшем времени вступить в партию бывшего министра юстиции Яниса Борданса. Как отмечает LTV, в декабре он пожертвовал Новой консервативной партии 70 евро.

При этом сам Юрашс сначала отрицал пожертвование, однако позже вспомнил, что в декабре вместе с семьей был приглашен на рождественское мероприятие, организованное партией, где пожертвовал 70 евро в качестве платы за участие своей семьи в этом мероприятии.

Также бывший следователь Атникоррупционного ведомства пока не подтвердил, но и не отрицал возможность присоединения к Новой консервативной партии.

Напомним, ранее Юрашс уже неоднократно публично критиковал главу БПБК Ярослава Стрельченока и стиль его руководства. В августе 2016 года Юрис Юрашс был освобожден от должности в результате реформы, проведенной в Бюро. Экс-сотрудник БПБК является одним из тех, кто судится с ведомством по причине дисциплинарных взысканий и других решений БПБК.

Новая консервативная партия была учреждена в 2014 году, на данный момент в ее рядах насчитывается около 200 членов. Руководит партией экс-глава Минюста Янис Борданс.