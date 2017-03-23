Бывшему руководителю Госканцелярии Мартиньшу Криевиньшу, возможно, предложили должность генсекретаря Сейма, сообщила в четверг вечером передача LTV "Панорама".

Как подтвердили LTV несколько источников в парламенте, Криевиньшу предложили должность генерального секретаря администрации Сейма, которую ранее занимала Карина Петерсоне.

В президиуме Сейма пояснили, что работу Криевиньшу предложила спикер парламента Инара Мурниеце, которая сейчас находится с визитом в Грузии. Принял ли Криевиньш предложение, пока неизвестно.

С 21 марта Криевиньш не исполняет обязанности директора Госканцелярии: согласно официальному заявлению, он внезапно ушел в отставку "по обоюдному согласию сторон", при этом причины ухода не комментируются. Газета Latvijas avīze обращает внимание на то, что с уходом Криевиньша в лету канет и озвученный им недавно амбициозный план по сокращению госаппарата в Латвии, который мог привести к сокращению числа чиновников на 10%.

Премьер Марис Кучинскис объясняет прекращение трудовых отношений с руководителем Госканцелярии Мартиньшем Криевиньшем разницей в подходах к работе.

"Я не пеняю на грехи, но речь идет о том, что Госканцелярия — это аппарат, с которым мы планируем и реализуем задачи государства. Не может быть так, что шеф уехал, и без его разрешения люди не двигаются. Я за коллективную работу. Если команды нет, это надо решать", — приводит слова Кучинскиса LETA.

По его словам, уход Криевиньша не связан с разногласиями или невыполнением пожеланий премьера, а также не имеет отношения к конкурсу на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.