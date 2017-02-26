В 2017 году прирост кадастровой стоимости - а вместе с ней и налога на недвижимость - заморожен, но уже в следующем году налоги на дома, квартиры и землю резко вырастут. Между тем, уже сейчас жители Латвии вынуждены продавать имущество, поскольку не могут платить налог на недвижимость, сообщает передача Nekā Personīgā телеканала LTV.

Министр окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс заявил передаче, что местные самоуправления имеют возможность варьировать ставку налога и регулировать, сколько должны платить жители. Однако в последнее время тенденция такова: самоуправления применяют максимальную ставку, чтобы выжать из жителей как можно больше.

"Мы видим, что сложилась ситуация, когда во многих местах страны люди действительно не могут заплатить налоги при этой стоимости", - признал министр, заявив, что часть самоуправлений взимают налог в размере 1,5% кадастровой стоимости.

По словам заместителя госсекретаря Министерства финансов Илмара Шнюцинса, проблема уже неоднократно обсуждалась, и было рассмотрено более 10 вариантов, как соотнести реальную ценность имущества с платежеспособностью жителей. К общему мнению прийти так и не удалось.

Передача отмечает, что главный упор в министерстве делают на то, что доходы самоуправлений не должны уменьшаться. Однако то, что аппетиты местных властей тоже растут, во внимание не принимается.

В 2008 году налог на недвижимость принес в казну местных властей чуть более 100 млн евро. Восемь лет спустя сумма выросла до 220 млн евро.