Несмотря на то, что официально Бюро по защите Сатверсме (контрразведка Латвии) все еще рассматривает возможность продлить допуск к гостайне для госсекретаря МВД Илзе Петерсоне-Годмане, передаче "Панорама" Латвийского телевидения стало известно, что решение уже принято — отказать по причине того, что чиновница дружит с главой энергокомпании Itera Latvija Юрисом Савицкисом. Окончательное извещение БЗС не может сделать по причине того, что Петерсоне-Годмане сейчас не в Латвии.

Как пояснили в Бюро по защите Сатверсме, прежде чем давать официальные комментарии по этой теме, им следует дождаться возвращения госсекретаря, пригласить к себе и лично объявить о решении.

Согласно имеющейся в распоряжении "Панорамы" информации, в сентябре прошлого года Петерсоне-Годмане вместе со своим мужем, экс-премьером Иваром Годманисом ездила на празднование дня рождения Савицкиса в Хорватию. При этом сам Савицкис пояснил, что пара отправилась в Хорватию по личным делам. Узнав, что в те дни они будут неподалеку, бизнесмен пригласил чету Годманисов на свой праздник.

Петерсоне-Годмане занимает пост госсекретаря МВД с 2009 года, и в этом году истек срок ее допуска в гостайне. Если он действительно не будет обновлен, то чиновница, скорее всего, больше не сможет исполнять свои обязанности.