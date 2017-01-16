ЛТВ прекращает показывать передачу "Зебра" из-за оплаченной Рижской думой рекламы

Foto: Kadrs no LTV video

Латвийское телевидение (ЛТВ) прекратило демонстрировать передачу "Зебра" независимого продюсера Zebra TV в связи с тем, что в этой передаче была размещена оплаченная Рижской думой реклама, что согласно условиям договора между ЛТВ и Zebra TV запрещено. Об этом сообщила директор по общественным связям ЛТВ Даце Янсоне.