11 января в передаче, которая посвящена вопросам дорожного движения, была показана оплаченная Рижской думой информация, которая расценивается как реклама.
Передача шла на ЛТВ по средам в 22.30.
11 января в передаче был показан сюжет о расчистке от снега столичных улиц. За рулем снегоочистителя в сюжете сидел и.о. руководителя департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс, а на пассажирском месте — мэр Риги Нил Ушаков. Сюжет вызвал широкий резонанс в социальных сетях — пользователи указывали на то, что Якринс, управляя машиной, не пристегнулся ремнем безопасности. Также высказывались предположения о том, что сюжет оплачен столичным самоуправлением.