Мужчина рассказал передаче, что пригласил девушку в ресторан. Когда пришло время платить по счету, оказалось, что его карточка заблокирована. Вечером мужчина обнаружил, что заблокирован и его интернет-банк. После звонка в банк выяснилось, что счет заблокирован по решению судебного исполнителя, поскольку на мужчине "висел" долг - штраф за административное нарушение в размере 84 евро. Чтобы получить доступ к счету, мужчине пришлось ждать три дня - на выходных банк не работал.

Штраф за неправильную парковку был выписан 14 ноября. Мужчина заявил, что дал машину своему другу и был уверен, что тот оплатил штраф. "Меня удивило то, что в течение 60 дней мне уже заблокировали счет. Как это могло произойти настолько быстро? Соразмерное ли это наказание?"

Начальник Полиции самоуправления Земгальского района Риги Артис Страдерс в разговоре с передачей признал, что штрафная квитанция была ошибочно отнесена к документам, которые предусматривали замораживание счета. По словам Страдерса, счет мужчины разблокирован. "Дело, конечно, остановлено. Но не закрыто, потому что штраф ему придется платить в любом случае", - отметил он.

Если бы мужчина не усомнился в соразмерности штрафа, ему пришлось бы заплатить 84 евро вместо 30, отмечает передача.