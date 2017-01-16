Как сообщила агентству LETA директор по коммуникации LTV Даце Янсоне, в прошлом году LTV заключило с Рижским самоуправлением несколько договоров, в том числе договор о размещении коммерческой рекламы в рекламных блоках телеканалов LTV1 и LTV7 с думским департаментом образования, культуры и спорта.

"LTV еще раз подчеркивает, что является не только общественным СМИ, но и предпринимателем, который размещает коммерческую рекламу в соответствии с законами об электронных СМИ и о рекламе", — сказала она.

Комментируя решение прекратить сотрудничество с ООО Zebra TV из-за размещенной в передаче оплаченной Рижской думой рекламы, Янсоне указала, что LTV понимает свою миссию общественного СМИ и считает включение в содержание передачи коммерческой информации грубым нарушением закона об электронных СМИ.

Как сообщалось, LTV прекратило демонстрировать передачу "Зебра" независимого продюсера Zebra TV в связи с тем, что 11 января в этой передаче, которая посвящена вопросам дорожного движения, была показана оплаченная Рижской думой информация, расцениваемая как реклама.

Передача шла на LTV по средам в 22.30. 11 января в передаче был показан сюжет о расчистке от снега столичных улиц. За рулем снегоочистителя в сюжете сидел и.о. руководителя департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс, а на пассажирском месте — мэр Риги Нил Ушаков. Сюжет вызвал широкий резонанс в социальных сетях — пользователи указывали на то, что Якринс, управляя машиной, не пристегнулся ремнем безопасности. Также высказывались предположения о том, что сюжет оплачен столичным самоуправлением.