Жена Арманда уже много лет болеет, сам он инвалид 3-й группы, у семьи был статус малоимущей. Пенсия жены Арманда по инвалидности — 122 евро. До покупки другого автомобиля Озолниекское самоуправление частично оплачивало семье посещения врачей и медикаменты, платило пособие на отопление.

Как рассказывает Арманд, раньше у него был Golf 1989 г.в., но мотор исчерпал свой ресурс, и он купил 27-летнюю Audi 80, которую потом еще месяц ремонтировал. И оказалось, что теперь он стал владельцем "новой" машины, что лишает его местных социальных льгот.

"Теперь мы целый год не можем получить практически ничего. Мне на работу охранником нужно ездить, это в четырех километрах, ребенка нужно возить в школу-интернат. Жена болеет. Что же это за законы!"

Руководитель социальной службы Озолниекского края Сармите Строде признала, что семья Арманда находится в поле зрения соцслужбы, но информация по конкретному случаю конфиденциальная.

Что касается пособий в целом, то, как пояснила Строде, согласно правилам Кабинета министров, получатели пособий не могут владеть никакими транспортными средствами, однако самоуправление смягчило условие: у семьи может быть один автомобиль, который находится в собственности более года. Стоимость автомобиля не имеет значения.

Но, по словам чиновницы, ситуация у Арманда небезнадежная — семья может прийти и написать заявление, и, возможно, что-то получится изменить в их пользу.