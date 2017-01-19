В Юрмале семья с двумя детьми в порядке очереди получила квартиру в доме, где "невозможно жить даже взрослым", сообщает передача Panorāma телеканала LTV.

Передача отмечает, что в доме в Каугури семьи получают отдельные комнаты для жилья, однако удобства находятся в общем пользовании (полный сюжет, видео, лат.яз.). Дом очень грязный, в нем стоит отвратительный запах, нет ни одного работающего душа, а туалет вызывает приступы тошноты. На кухне имеется одна грязная раковина с холодной водой, повсюду "подозрительные лужи" и собачьи экскременты, сообщает передача. В итоге семья Айгара и Наталии Апинисов отказалась от предложения Юрмальской думы, даже не взглянув на саму комнату.

Руководитель Отдела жилья Юрмальской думы Гуна Войткане заявила, что жилое помещение, которое было предложено семье, в соответствии с законом признано пригодным для проживания. "В конце прошлого года помещение было отремонтировано - уложен новый ламинат, покрашены стены, приведена в порядок проводка, вставлено новое окно. Я по-прежнему предлагаю семье осмотреть это жилое помещение", - заявила она. Ответственность за то, в каком состоянии находятся помещения общего пользования, отвечают съемщики, отметила Войткане.

По закону, самоуправление отвечает за капитальный ремонт здания, остальные улучшения - в руках самих съемщиков. "Мы не можем делить жителей на молодые и немолодые семьи. Все равны. В соответствии с законом, этим лицам предложена жилая площадь, где они могут жить в течение долгосрочного периода", - отметила Войткане. Самоуправление будет продолжать предоставлять жилье в этом доме.

Председатель комиссии Сейма по социальным и рабочим делам Айя Барча заявила передаче, что самоуправление не стало углубляться в то, может ли семья с детьми жить в таких условиях. "Если окажется, что в законах есть какие-то неточности, то их нужно исправить и обсудить в соответствующей комиссии в Сейме. Со стороны комиссии Сейма по социальным и рабочим делам могу сказать, что мы углубимся в этот вопрос и поинтересуемся, как оценивают такие семьи. Знает ли социальная служба, в каких условиях живут многодетные семьи?" - заявила она.

Семье Апинисов будет предложена другая жилплощадь. В случае повторного отказа она потеряет место в очереди.