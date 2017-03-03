Что делать, если вам пришла неожиданная посылка от незнакомого человека из страны, с которой вас ничего несвязывает? Именно в такой ситуации оказалась одна рижанка, сообщает Русское вещание LTV7.

Рижанка Татьяна Галперина получила посылку. Расписалась в квитанции и лишь после этого обратила внимание на имя и адрес отправителя. Оказывается, посылка пришла из Казахстана, от некого Далияра Жансанбаева. Татьяна с таким человеком не знакома. В посылке оказалось несколько коробок с мылом.

"Но больше всего меня поразило, что внутри лежала бумажка и там все мои данные", — возмущена женщина. Внутри посылки был листок с именем и фамилией Татьяны, а также ее адресом, номером телефона и логином, который она использует для входа в электронную почту.

"Меня напугала бумажка и недоумение вызвало мыло. Я ни у кого ничего не просила. Это странно, конечно", — признается женщина. Помимо обратного адреса на упаковке указан телефон отправителя. Однако все попытки с ним связаться окончились без результата.

Откуда у отправителя могли быть личные данные Татьяны, в полиции не предполагают. Но говорят, что за последние годы с жалобами на подозрительные посылки к ним никто не обращался.

"Если человек получает незнакомую посылку, первое, на что надо обратить внимание — знает ли он отправителя. И вообще, указан ли отправитель на посылке. При возникновении каких-либо сомнений или опасений насчет посылки лучше ее не открывать, а сразу обратиться в полицию, чтобы проверить, нет ли в посылке чего-то опасного", — объясняет представитель Госполиции Илзе Юревица.

Татьяна в полицию обращаться не стала. И теперь не может решить, что делать с присланным из Казахстана мылом. Выбросить — жалко. А использовать — страшно.