Поправки о лояльности педагогов, которые Сейм принял в бюджетном пакете этого года, вызвали много шума и вопросов — как эту самую лояльность будут измерять? И вот служба качества образования направила самоуправлениям письмо с разъяснениями: что значит быть лояльным педагогом и как не быть нелояльным.

Впрочем, бумага — одно дело, а реальность — совсем другое. За что все-таки можно попасть под санкции службы качества образования и быть уволенным из школы? Автор инструкции о лояльности — глава Службы качества образования Инита Юхневича — разъяснила этот вопрос программе "Сегодня вечером" Русского вещания LTV7.

Может ли педагог в свободное от работы время говорить, что образование в Советском союзе было лучше?

Нужно смотреть, в какой ситуации это было сказано. Какой была цель. В руководстве по воспитанию учащихся говорится, что нельзя использовать учебные материалы, которые прославляли бы советский или нацистский режим.

Может ли педагог открыто болеть за спортивную команду другой страны?

Абсолютно однозначно могу сказать — конечно, может. Если играют в хоккей, например, американцы и канадцы — абсолютно точно может.

Вы согласны, что у вас прибавится работы? Если, кто-то запретит педагога на стадионе с флагом, ну, например, России — сфотографирует — пришлет вам, и вы все это будете расследовать?

Мы уже рассматривали подобные случаи. Был случай, когда педагог в фейсбуке разместил фотографию вместе с солдатом из Луганска, по-моему. И ни в одном случае мы не усмотрели такого нарушения, чтобы педагога отстранять от работы.

То есть, если во время визита в Москву педагог сфотографируется на фоне мавзолея — ему ничего грозить не будет?

Педагог имеет право ездить на экскурсии за рубеж и, конечно, фотографироваться у известных мест. У этого нет ничего общего с этими поправками.

Может ли педагог возлагать цветы возле памятника Освободителям Риги 9 мая?

9 мая — как мероприятие, когда люди возлагают цветы — в Латвии не запрещено. Важно понять, что это не школьное мероприятие. Поэтому во время уроков не должно быть таких мероприятий. И школа сама не должна их организовывать. Но в частном порядке — пойти и возложить цветы педагогу не запрещено.

Предположим наш педагог пацифист и хочет принять участие в пикете против сил НАТО в Европе. Может ли он это сделать?

Как и у всех людей, у педагога есть право свободно выражать свое мнение и участвовать в пикетах. Главное, чтобы это не был пикет против тех ценностей, которые записаны в Сатверсме.

Письмо, разъясняющее понятие лояльности педагога занимает чуть больше двух страниц. В нем несколько пунктов о роли и значении педагога. Соответственно, есть и перечень того, чего делать нельзя. Например, нельзя отрицать, не уважать или уничижать Сатверсме, Латвию, ее независимость, демократию, флаг и латышский язык в качестве государственного. Нельзя прославлять геноцид советского или нацистского режима. Согласно документу, педагог и вне рабочего времени должен соблюдать ограничения, которые накладывает профессия; выполнять обязанности педагога и соблюдать нормы профессиональной этики педагога.

По словам Юхневичи, сохранить репутацию педагога не сложно — достаточно соблюдать нормы морали и этики, которые и так должен знать каждый педагог. А также уважительно относиться к Сатверсме, символам государства, латышскому языку и независимости: не отрицать, не умалять, не ставить под сомнение.