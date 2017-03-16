Экзотические фрукты и наводнения, богатый урожай и перенос городов подальше от моря. Все это ждет Латвию к концу XXI века. В Министерстве охраны среды и регионального развития (МОСРР) уже готовят план: что делать и как жить народному хозяйству в новых климатических условиях, сообщает Русское вещание LTV7.

Дыни и персики в Латвии уже выращивают. Может, появятся и местные ананасы? Изменения климата неминуемы. С каждым годом морозных дней будет становиться меньше, а жарких дней и тропических ночей больше. Об этом говорят исследования латвийских климатологов.

"Если раньше было в среднем 15 таких дней, то к концу века прогнозируется увеличение на месяц, полтора и, соответственно, будет теплей и больше дней, когда температура поднимается выше 25 градусов", — говорит климатолог Светлана Анискевич.

К концу века летом в Латвии станет жарче на 5-6 градусов, а зимой теплее аж на 13 градусов. Это значит, что средняя максимальная температура вырастет с +29 градусов до +35, а средняя минимальная повысится с -24 градусов до -11.

"Также прогнозируется, что будет больше осадков, особенно в зимний период, и учитывая, что температура зимой повысится, в основном это будут дожди", — рассказывает Анискевич.

Климат меняется, а значит, должно меняться и народное хозяйство Латвии.

В Министерстве охраны среды и регионального развития уже начали работать над латвийской национальной стратегией — "Приспособление к изменениям климата" — и советуют предпринимателям тоже готовиться к переменам.

"Через несколько месяцев планируем начать общественное обсуждение проекта Стратегии и консультации со всеми вовлеченными сторонами. И тогда в середине года ее можно будет утвердить. Стратегия определит, что поможет снизить негативное воздействие климатических изменений и как использовать позитивные моменты изменения климата. Наиболее значимые мероприятия мы включим в документы планирования политики, чтобы утвердить их в Кабинете министров, и тогда они станут обязательными", — говорит директор департамента изменений климата МОСРР Илзе Прусе.

Сельское хозяйство от потепления должно выиграть. Увеличится период вегетации, а это значит, что можно будет выращивать не только новые, теплолюбивые культуры, но и собирать урожай дважды за сезон. Для других отраслей перемены грозят убытками. Городские улицы во время дождей, которых станет больше, будет затапливать все чаще и сильнее. Из-за климатических изменений усилится и эрозия береговой линии.

"В принципе, нам скорее всего придется перемещать находящиеся вдоль побережья отдельные объекты, но есть же и города. Мы это понимаем, и это ужасно. Очевидно, если переместить невозможно, то нужно будет строить инфраструктуру, чтобы защищать эти территории. Но среди затопляемых мест не только береговая полоса, это и территории вдоль рек и озер. Значит, надо будет думать о защите от наводнений больше, чем сейчас, и не только во время весеннего паводка. А это денежные затраты", — отмечает Прусе.

Возможно, к концу века от привычных латвийских пейзажей не останется и следа. Изменится и растительный, и животный мир. Уже сейчас ученые наблюдают миграцию многих видов растений и животных. В Латвии появились малярийные комары. Вредители из более южных районов раньше у нас зимой погибали, а теперь выживают. И это все больше меняет окружающую среду.