В Риге 11-летнего мальчика контролеры высадили из 15-го троллейбуса. После чего родителям ребенка не сразу удалось найти, сообщает Русское вещание LTV7.

Мама мальчика — Елена Клюкина — рассказала журналистам, какой стресс пережила вся семья в минувшую пятницу. Ее 11-тилетний сын Илья должен был самостоятельно доехать из Кенгарагса в центр на 15-ом троллейбусе. На остановке в центре его ждала бабушка. Троллейбус приехал, а мальчик нет. Отец тут же сорвался с работы на машине его искать.

"Папа его не нашел — ни на остановке, ни другой, на танцы он не приехал. Район неблагополучный, чтобы 11-летнего там отпускать. Он пытался найти сам. Вспомнил, что недалеко работает папа. Ничего, что за железной дорогой и опасно переходить. Но папы уже не было, так как он уехал его искать", — рассказывает женщина.

Позже ребенок рассказал, что забыл дома телефон и э-талон. На остановке "улица Славу" в троллейбус вошли контролеры.

"На Славу зашли контролеры — он сказал, что нет проездного, а они: "тогда на следующей выйдешь". Три взрослых + охранник, конечно 11-летний ребенок испугался и ничего им не сказал", — объясняет мать.

Ребенок вышел из троллейбуса. И найти его на улице удалось спустя час. Позже, когда мама позвонила на информационный телефон Rīgas satiksme, ей пояснили, что детей до 15-ти лет высаживать из транспорта нельзя. Это оговорено правилами Кабинета министров.

"Ребенка до 15 лет нельзя высаживать. Только если контролер или водитель вызвал полицию и отдал его полиции. По закону не может быть случая, что ребенок остается на улице один", — говорит глава Инспекции по защите прав детей Илона Кронберга.

"До 15 лет — мы не высаживаем. Они ничего хорошего не получат, если так сделают — одни проблемы. Так что мотива так действовать — ноль. Опросили всех контролеров, все говорят — такого случая не было", — комментирует ситуацию представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

В Rīgas satiksme говорят — случается, что дети, у которых нет билета, завидев контролеров, выходят из транспорта по собственной инициативе. Впрочем, так ли было на этот раз, обещают разобраться. Контролеры оснащены камерами наблюдения. Записи изучат. Если окажется, что мальчик действительно вышел из троллейбуса под давлением контролеров, они будут наказаны.