Жители поселка Ацоне (ТЭЦ-2) в Саласпилсском крае остались без дороги. Ее испортили лесовозы и затопили весенние паводки. Но надежды на то, что сообщение по ней наладится — нет, сообщает Русское вещание LTV7.

Лес в районе ТЭЦ-2 рубили еще прошлой осенью, именно тогда дорога, соединяющая Ацоне с поселком Рукиши, и стала больше похожей на канаву. С тех пор дорогу так и не восстановили. Огромные лужи перепрыгнуть могут только физически крепкие и спортивные люди.

"Жители Рукиши ходили по ней на автобусную остановку, в магазин. Жители ТЭЦ-2 гуляли — мамы с колясками, любители скандинавской ходьбы, пенсионеры тоже прогуливались", — рассказывает местная жительница Светлана Криша.

Справедливости ради нужно отметить, что добраться до Рукиши можно и в объезд по новой саласпилсской дороге. Вот только для пешеходов она не предусмотрена. "Обочины там нет, идти неприятно. Когда побегут дети на карьер — я боюсь, что случится несчастье", — говорит Светлана.

Журналисты LTV7 обратились в Саласпилсcкую краевую думу, чтобы узнать, почему дорога в таком состоянии. Но там разводят руками. Оказывается, дорога в этом месте была реально, а вот официально ее не было. Она проходит через земельные участки сразу нескольких хозяев. А в каком состоянии содержать свою территорию, вправе решать сами хозяева.

"Может, частник вырезал лес, может Rīgas meži кому-то продали делянку. А если это не дорога, никто не обязан приводить этот путь в порядок", — говорит исполнительный директор Думы Андрис Яункалнс.

Оборудование тротуара у асфальтовой дороги Дума тоже пока не планирует, поскольку у проходящих через сельскую местность дорог тротуар не предусмотрен.