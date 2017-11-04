В планах Министерства благосостояния со следующего года ввести запрет на усыновление детей из приемных семей за границу. А ряд специалистов говорит — де факто этот запрет действует уже сейчас. Из-за этого в полном неведении о своем будущем остаются те дети, которые, казалось, нашли новую семью за рубежом, сообщает программа LTV7 "Сегодня вечером".

Несколько лет назад Дарья потеряла бабушку — своего опекуна, и с тех пор живет в приемной семье. Но недавно удочерить ее захотела семья из США. Однако в планах Министерства благосостояния со следующего года запретить иностранцам усыновлять латвийских детей из приемных семей.

"Год назад я полетела в Америку и познакомилась с семьей, которая хочет меня там удочерить. Я их очень полюбила, хочу полететь к ним и называть их своими родителями, а они меня называли бы своей дочкой. Я просто не понимаю, почему не могу полететь к ним", — говорит Дарья.

Если запрет на усыновление за рубеж вступит в силу, то Дарье придется ждать другую семью, из Латвии. У ее приемной мамы Антонины Кравцун, главы общества "Латвия без сирот", кроме Дарьи есть еще пять приемных детей и трое своих. Она с ужасом ждет решения Сейма.

"У меня трое детей получили и дали свое согласие на переезд в другое государство. Они нашли свои семьи. И мы со страхом ожидаем решения. Я считаю, что это сломанные судьбы, сломанные надежды", — говорит Антонина.

В Латвии приемные семьи за содержание чужих детей получают от государства пособие. И если желающих усыновить ребенка до момента, когда ему исполнится 18 лет, не найдется — он вынужден будет заботиться о себе сам. Глава Минблага Янис Рейрс уверен, что если у ребенка в Латвии есть приемная семья, то это уже семья. И рушить ее не следует. При этом иностранцы смогут усыновлять детей из детских домов.

Бывшие сироты, которые нашли семью за границей, узнав о предложении министра, стали его буквально заваливать письмами. Одиннадцатилетняя Беатриса пишет, что в приемной семье в Латвии она жила в большом, переполненном доме и там всегда было шумно. Там не было объятий или поцелуев. Ее не любили как своего ребенка. Сейчас же все по-другому.

Янис уже учится в колледже. Он считает, что если бы этот закон вступил в силу раньше, то он закончил бы только 9 классов и, возможно, жил бы на улице. По его мнению, отнимать право жить в настоящей семье — аморально.

Как говорят в обществе "Латвия без сирот", чаще всего детей усыновляют в возрасте до 3 лет, реже- до 5 лет, и практически никто не хочет усыновлять детей с 10 до 18 лет. Эти дети остаются выброшенными за борт. Несмотря на то, что предложение Минблага подано в Сейм и в случае поддержки вступит в силу с 1 января, по словам специалистов, которые помогают с усыновлением, шансы найти семью из-за рубежа уже сейчас практически равны нулю.

Присяжный адвокат Кристине Лемантовича рассказывает: "Министр отказывается подписывать любые документы, которые касаются усыновления детей из приемных семей за границу. Это значит, что те дети, которые уже были в гостях у будущих родителей, полюбили их и с нетерпением ждут, когда их заберут в настоящую семью, сейчас не знают, смогут ли уехать. Стоит признать, что это противозаконно, потому что предусмотрен конкретный порядок документов, также есть определенные сроки, за которые необходимо подписать бумаги об усыновлении. Я с нетерпением жду ответа от министра на наши письма, которые мы писали от имени усыновителей".

В 2015 году из приемных семей и учреждений ухода всего были усыновлены 267 детей. Из них больше половины нашли семью за границей.