Тысячи имен и персональных кодов латвийцев, прошедших процесс натурализации, до сих пор можно легко найти в Сети. И государство никак не может их скрыть, сообщает Русское вещание LTV7.

Формальное решение о выдаче человеку гражданства в рамках натурализации принимает Кабинет министров. Как и все решения правительства, они публикуются в бумажной и электронной версиях газеты Latvijas Vēstnesis. В документе указаны имена, фамилии и персональные коды людей, которым предоставляется гражданство. В 2014 году, когда о проблеме впервые заговорили, издание стало указывать лишь количество человек, получивших гражданство, без каких-либо личных данных. У тех, кто получил гражданство до 2014-го — из общего доступа убрали вторую часть персонального кода.

Однако через обычный поисковик эта информация всё ещё доступна. Поиск Google по имени и фамилии человека выдает ссылку на расположенный в Испании сайт, который предлагает подборку нормативных актов и документов из разных стран. В том числе — архив Latvijas Vēstnesis, с ещё не стёртыми персональными кодами. Точное число персональных кодов, которые находятся в распоряжении этого портала неизвестно, но до 2014 года в Латвии натурализовались чуть более 140 тысяч человек.

Латвийская Инспекция данных говорят отмечает, что повлиять на сайт или на поисковик Google она не может. Однако, в мае следующего года начнёт действовать новая европейская регула, которая позволит решить проблему. "Она будет распространяться на большие компании, в том числе Google, Facebook, и мы сможем обратиться в другое государство с просьбой помочь", - заявил глава первой надзирающей части Госинспекции данных Янис Каршениекс. Пока же, если кто-то пострадал от того, что его личные данные находятся в общем доступе — в Инспекции призывают судиться.

При этом и сам портал Latvijas Vēstnesis своеобразно скрывает вторую часть персонального кода натурализовавшихся граждан. Бывший негражданин, введя в поиске на сайте имя, фамилию и дату рождения увидит персональный код целиком. Представители инспекция об этом не знали и пообещали передаче рассмотреть вопрос.

Летом Латвия намерена ввести совершенно новую систему персональных кодов. "С первого июля вступит в силу новые персональные коды. Комбинация цифр будет другой, и она больше не будет содержать дату рождения. Цифр будет 11 и первая часть кода будет начинаться с числа 32. остальные числа будут сгенерированы в случайном порядке", - говорит представитель Управления по делам гражданства и миграции Санта Йонате. Новорожденные дети после 1 июля будут получать новый персональный код автоматически, все же остальные смогут раз в жизни поменять нынешний код на новый.