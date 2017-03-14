Министерство обороны не будет закупать для военных вместо промокающих ботинок другую модель, а своими силами попробует улучшить уже имеющиеся, сообщает Русское вещание LTV7.

Земессарги продолжают жаловаться на экипировку. Выданные летние ботинки в дождь очень быстро промокают. Да и снять мокрую обувь при необходимости — непросто.

"Я сам уже перепробовал много решений. Одно из них — защитный аэрозоль. Из своего опыта могу сказать — в снегу его хватает на 4-5 часов, а учения длятся как минимум 2 дня. Есть также всякие мази, крема — они отталкивают влагу лучше. Выдерживает день — полтора, но это при нормальной нагрузке. Если идем, например, по болоту, проблема опять появляется", — рассказывает земессарг студенческого батальона Рейнис Брувелис.

"Во время учений на полигоне я обычно ношу ботинки, которые сам себе купил. Они меньше пропускают влагу и их проще снять или надеть, что важно в случае тревоги, когда все решают минуты и секунды", — делится другой земессарг студенческого батальона Мартиньш Гринбергс.

Что касается зимней обуви — возражения служащих уже учли, и вместо замшевых ботинок закупили кожаные. У части земессаргов такие уже есть. Однако летнюю обувь, к которой больше всего претензий — начальник штаба оценивает хорошо.

"Самое главное здесь все же — чтобы они были удобными, и чтобы обеспечивали какую-нибудь минимальную защиту в лесу от веток, в том числе и от осколков от взрывчатых веществ. Летние ботинки не должны иметь никакую особенную влагоустойчивость", — считает начальник штаба Земессардзе, полковник Имант Зиединьш.

Несмотря на то, что в следующем году оборонный бюджет Латвии должен получить дополнительно порядка 80 млн евро — закупки новой модели ботинок не предвидится. У ведомства будут другие расходы — вооружение и военная инфраструктура. Впрочем, по словам министра, существующую экипировку министерство планирует улучшить.

"Да мы идем вперед, думаем, сотрудничаем с нашими научными институтами, университетами. Как улучшить все то, что у нас уже есть", — заверяет министр обороны Раймонд Бергманис.

Пока же земессарги говорят — защищать государство они будут в любой обуви. Но если государство выделит больше денег на экипировку — делать это будет чуть легче.