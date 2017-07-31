В Юрмале 29 июля произошла трагедия. Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб. Произошло это в социальном доме в микрорайоне Каугури. Родителей ребенка задержала полиция. Начат угодовный процесс о доведении до смерти по невнимательности.

Журналист LTV7 Евгения Копылова отправилась в Каугури, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. И встретилась с бабушкой погибшего ребенка.

"Низкие подоконники, у окна стоял диван", так описывают комнату в социальном доме, из окна которого в эти выходные упал и насмерть разбился годовалый ребенок. Его бабушка просит переселить многочисленную семью с пятого на первый этаж, сообщает "Русское вещание LTV7".

"Я внука потеряла. Это удар. Самое ужасное, что может быть. Это мой внук. Понимаете, я их тоже ращу и за ними смотрю. И я прошу, пусть дума рассмотрит это дело. Пускай нас посылают на первый этаж жить. Мы в ту комнату не можем больше заходить", — говорит Сидония, бабушка погибшего ребенка.

По ее словам в двухкомнатной квартире живет слишком много людей: "15 человек в двухкомнатной квартире. В кухнях, в комнатах. Все мы там живем. Детям надо отдельно спать, а нам даже кроватку некуда поставить". Сидония утверждает, что в момент трагедии ходила за ягодами, а мать ребенка находилась в другой комнате.

"Низкие подоконники, возле окна стоял диван. Есть возможность, что ребенок мог забраться на диван и на подоконник. То, что кто-то из родителей был в соседней комнате не означает, что ребенок был под присмотром", — так об обстоятельствах трагедии говорит Валентина Глущенко, представитель инспекции по защите прав детей.

Между тем у родителей остался еще один, трехлетний ребенок. Решение о прекращении родительских прав на него уже принято.

В полиции Юрмалы сообщают, что в отношении родителей начат уголовный процесс по первой части 123-й стать уголовного закона — доведение до смерти по неосторожности. По ней грозит вплоть до трех лет тюрьмы.