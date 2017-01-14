По данным Госконтроля, в 2013 году общий объем премий в госаппарате составил 11,166 млн евро. В 2014-м — на несколько сотен тысяч больше (11,323 млн), а в 2015-м уже 18,23 млн. Данные по премиям за 2016-й год будут доступны ближе к лету. Возможно, фонд премий в 2015 году можно объяснить председательством Латвии в Совете Европы. Однако, это не объясняет, почему премии выросли, например, в Минздраве — с 239 тысяч до 1,4 млн евро.

Критерии, по которым чиновники получают премии, ясны не всегда. Обычно премии в госаппарате выплачиваются за хорошую или отличную работу. Какую работу считать отличной, решает глава ведомства. Госконтроль отмечает, что бонусы не должны выплачивать за то, что, например, вместо 30 документов работнику удалось заверить 35.

Список самых щедрых на премии ведомств возглавляет богатейшее — Министерство финансов. Премирование работников в 2015 году обошлось Минфину в более чем 3 млн евро. "Пора наконец разработать новую систему зарплат в госаппарате. Профессионалы уходят из госсектора в частный, потому что там могут больше заплатить. Поэтому министерства ищут другие способы, как им заплатить больше", — отметила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

О том, что оклады в госсекторе действительно отстают от зарплат в секторе частном говорят многие эксперты и исследования. По данным исследования, заказанного Госканцелярией, зарплаты в госуправлении неравноценны зарплатам в частном секторе, особенно у руководителей среднего и высшего звена. Эта ситуация грозит обернуться уходом из госуправления высококвалифицированных специалистов.

В этом году при Министерстве финансов должна быть сформирована рабочая группа, которая должна разработать единую систему зарплат в госаппарате. Результат обещают к концу года.