Бдительный прохожий 23 февраля заметил, что в Рижской средней школе №96 что-то праздновали. И Служба качества образования (IKVD) провела там проверку на лояльность, сообщает Русское вещание LTV7.

Проходивший мимо Рижской средней школы №96 в день 23 февраля бдительный гражданин увидел детей, которые заходили в школу с воздушными шариками. После чего Служба качества образования получила заявление, а школа получила звонок — ждите.

"Знакомясь со всеми документами, планом развития школы, с воспитательной программой, с планами классных руководителей, сходили по школе, смотрели — есть ли у нас торжественная стена. И под конец было анкетирование детей и учителей", — рассказала директор школы Ирма Лихачева.

Проверка в школе заняла примерно 3 часа. Однако, именно опрос учеников и руководства школы помог пролить свет на эту ситуацию — говорят в Службе качества образования (IKVD).

"В своем письме заявитель никаких подробностей не рассказал, только сообщил, что похоже, в школе — праздник. И у него это вызвало возмущение — что же это за праздник? Мы все можем предположить, какой праздник заявитель имел в виду.

Мы отправились на проверку, поговорили со школьниками, они указали, что праздники действительно были, но какие именно — не указали. Но руководство школы нам объяснило, что в эти дни праздновали масленицу", — говорит директор Департамента надзора IKVD Юрис Зивертс.

"Мы работаем по плану. У нас 23 февраля в плане нет. Но, в эту неделю с 20 по 24 у нас в школе отмечалась масленица. Так как мы школа нацменьшинств, мы чтим традиции народа", — говорит Лихачева.

В Службе качества образования говорят, что ни одна жалоба о возможной нелояльности педагогов или школ, пока не подтвердилась. Так и в этом случае — нарушений не выявлено.

Но проверки теперь — будни. С нового года, когда с подачи министра образования Карлиса Шадурскиса были принятые так называемые поправки о лояльности педагогов, Служба качества образования, реагирует на каждый звонок. Даже от анонимного прохожего, которому что-то где-то показалось.