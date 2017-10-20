13 и 20 сентября Вецмилгравис накрыла волна удушливого газа, что вызвало настоящую панику среди жителей. В одном случае виновный был найден. Вот только, как выяснила программа "Личное дело" Русского вещания LTV7, административного дела, о котором сообщалось, в компании в глаза не видели. Вину они тоже не признают. В другом случае — виновник и вовсе найден не был. Но в Рижском свободном порту "Личному делу" подтвердили, что знают, кто виноват в едком запахе.

Едкий запах Вецмилгравис накрыл 13 и 20 сентября. Очевидцы жаловались: сильно пахло газом. Было госпитализировано четыре человека. Представитель Госслужбы среды Элмарс Ясинскис говорит: виновника запаха 13 сентября найти так и не удалось. Зато после повтороного эпизода — 20 сентября — виноватого нашли. Госслужба среды распространила информацию: в отношении PARS Termināls возбуждено административное дело о загрязнении воздуха. Вот только член правления PARS Termināls Айгарс Рекис уверен, что виноватого просто назначили.

"Везде писали, что был запах меркаптана, но мы в тот день перегружали бензин. Там нет меркаптана. И если учесть направление ветра, который наблюдался в тот день, о чем мы отдельно получили данные от государственной метеорологической службы, то мы не могли быть источником этого загрязнения", — пояснил Рекис LTV7.

Теперь о 13 сентября. Согласно данным автоматической идентификационной системы AIS, которая используется в судоходстве и находится в открытом доступе, единственное судно с профильным грузом, которое обслуживалось в Рижском порту в эти числа сентября был газовоз Stella Kosan. Оно грузилось пропиленом на терминале Latvijas propāna gāze. Терминал находится на Krievu sala. В момент загрузки, согласно данным Государственного центра геологии и метеорологии, дул юго-западный ветер. Это как раз в сторону Вецмилгрависа.

Председателю правления Рижского свободного порта, вице-мэру Риги Андрису Америксу имя виновника известно, но раскрывать его он не торопится, ссылается на юридических последствия, и, по его словам, ждет документов, подтверждающих вину.

"Вероятная версия, которую я не могу сегодня подтвердить заключается в том, что у нас в порту есть еще жидкий газ. LPG терминал. Теоретически, там, когда компрессор превышает давление в трубах, происходит определенный выброс вещества", — говорит Америкс.

В компании Latvijas propāna gāze отрицают свою причастность к инциденту с запахом. Хотя и признают: в тот день они действительно грузили газовоз Stella Kosan пропиленом. "В последнее время у нас несколько раз были представители Портовой полиции и Службы среды, которые заходили на корабль. Обследовали территорию с газоанализаторами. Нигде, ничего ими не было констатировано", — рассказал Иван Хотинец, представитель компании Latvijas propāna gāze.

Впрочем, у жителей в истории с запахом наибольшее возмущение вызвало бездействие органов власти. Так, например, жувущая в Вецмилгрависе Санта Пурена, обнаружила что в Рижском городском плане гражданской обороны перечислены алгоритмы действия почти на все случаи жизни: терроризм, наводнение, распространение инфекций. Даже присутствует такой замысловатый термин, как деконтаминация — это удаление болезнетворных микробов с загрязненных площадей. А вот на случай ядовитого облака — ничего нет. Если микрорайон накрывает едкий запах, как действовать — инструкций тоже нет.

"Личное дело" также заглянуло в план чрезвычайных ситуаций Рижского свободного порта. Там тоже есть план действий на случай терроризма, утечки нефтепродуктов. А вот ситуация, произошедшая 13 и 20 сентября в Веймилгрависе, как чрезвычайная не рассматривается.

"В порту ничего объявлено не было, никакой чрезвычайной ситуации, поскольку не было констатировано никаких нарушений. Ни переносные, ни стационарные анализаторы, не показали отклонений на территории порта", — пояснил "Личному делу" глава Портовой полиции Валдис Воинс.

Более того, как выяснило "Личное дело" у Госслужбы среды есть несколько так называемых запахомобилей. Это передвижная лоборатория, которая может фиксировать запахи, определять химический состав вещества в воздухе. Однако, оказалось, что они не сертифицированы. Соответственно собранные данные имеют исключительно прикладное значение. Их можно иметь ввиду, но нельзя предьявить в суде. Отсюда и эффективность контроля. Так с 2000 года Государственная служба среды за неприятный запах наложила только одно административное наказание на некую компанию. Да и то было предупреждением.

Напомним, что именно с неприятного запаха в 2009 году в Рижском порту началась утечка циангидрида ацетона, вещества, которое при попадании в организм человека превращается в синильную кислоту и приводит к быстрой смерти. Впрочем, в Инспекции здоровья успокаивают: ситуации, произошедшие 13 и 20 сентября в Вецмилгрависе навряд ли сказались на здоровье жителей.