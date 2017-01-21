Требование указывать персональный код при размещении объявления на портале ss.lv вызвало волну недовольств у многих клиентов портала. Люди даже развернули протестную деятельность в социальных сетях. Владельцы сайта объясняют — это требование Службы Госдоходов (СГД).
И действительно, в 2017 году появился дополнительный "закон о налогах и пошлинах". В нем говорится в том числе и о том, что налогоплательщик, ведущий хозяйственную деятельность, при продаже товара или услуги в интернете должен предоставить фактический адрес ведения хозяйственной деятельности или место (веб-сайт, мобильное приложение и т.д.), а также, если он является физическим лицом, — вторую часть регистрационного кода налогоплательщика (в данном случае, вторую часть персонального кода).
"Персональный код надо указывать только в том случае, если человек ведет хозяйственную деятельность. Это соответствует этим требованиям. Для физических лиц — более упрощенное требование: надо указать только последние пять цифр персонального кода", — объясняет представитель СГД Арнис Либензонс.
У портала ss.lv нет офиса. И даже указанные в регистре предприятий телефоны не позволяют связаться с руководством компании. Согласно данным компании Crediweb, SIA SS в равных долях принадлежит Юрису Линису и Андрею Кивацкому. Оборот компании в 2015 году достиг 4,5 миллионов евро. Прибыль у предприятия была чуть больше 3 миллионов евро.
"Личное дело" связалось с порталом через профиль редактора. Получили короткий ответ: "С Нового года — такое требование законодательства". На что журналисты детально объяснили, что такого требования не существует.
В ситуацию вмешалась и Государственной инспекции данных. По словам ее представителя Яниса Каршениекса, "мы анализировали всю информацию, которую они запрашивают и обязательные поля для заполнения и выяснилось, что этот персональный код надо вводить обязательно. И на текущий момент мы считаем, что этот персональный код нельзя запрашивать".
Как выяснилось, SIA SS уже давно игнорирует требования Госинспекции данных. Никакого разрешения на хранение и обработку персональных кодов инспекция предприятию не давала.
"Мы получили большое количество жалоб от физических лиц. Начали проверку в прошлом году. Запросили у портала информацию. Пока что данное предприятие нам ничего не ответило. Поэтому мы и не можем констатировать на каком правовом основании они собирают эти данные", — отмечает Каршениекс.
При этом, в этом году требования к получению разрешения на обработку данных смягчились. Теперь они распространяются только на данные о здоровье, видеонаблюдение, передачу данных в третьи страны и обработку данных о штрафах и наказаниях. Но поскольку компания полностью игнорирует инспекцию, то они не могут признать их деятельность законной. Следующий шаг Госинспекции, как сообщили "Личному делу", — штраф на сумму до 14 тысяч евро. Далее — закрытие доменного имени.
После длительной переписки журналистов "Личного дела" с редакцией портала ss.lv, на сайте к концу недели произошли серьезные изменения. Портал при размещении объявления стал требовать только вторую часть персонального кода. И то, как утверждает редакция портала, только у тех, кто зарегистрировал свою хозяйственную деятельность.