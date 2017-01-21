Cамый популярный в Латвии портал объявлений www.ss.lv начал требовать от всех своих клиентов указывать персональный код, мотивируя это новыми требованиями закона. Программа "Личное дело" Русского вещания LTV7 решила выяснить законность этих требований.

Требование указывать персональный код при размещении объявления на портале ss.lv вызвало волну недовольств у многих клиентов портала. Люди даже развернули протестную деятельность в социальных сетях. Владельцы сайта объясняют — это требование Службы Госдоходов (СГД).

И действительно, в 2017 году появился дополнительный "закон о налогах и пошлинах". В нем говорится в том числе и о том, что налогоплательщик, ведущий хозяйственную деятельность, при продаже товара или услуги в интернете должен предоставить фактический адрес ведения хозяйственной деятельности или место (веб-сайт, мобильное приложение и т.д.), а также, если он является физическим лицом, — вторую часть регистрационного кода налогоплательщика (в данном случае, вторую часть персонального кода).

"Персональный код надо указывать только в том случае, если человек ведет хозяйственную деятельность. Это соответствует этим требованиям. Для физических лиц — более упрощенное требование: надо указать только последние пять цифр персонального кода", — объясняет представитель СГД Арнис Либензонс.

У портала ss.lv нет офиса. И даже указанные в регистре предприятий телефоны не позволяют связаться с руководством компании. Согласно данным компании Crediweb, SIA SS в равных долях принадлежит Юрису Линису и Андрею Кивацкому. Оборот компании в 2015 году достиг 4,5 миллионов евро. Прибыль у предприятия была чуть больше 3 миллионов евро.

"Личное дело" связалось с порталом через профиль редактора. Получили короткий ответ: "С Нового года — такое требование законодательства". На что журналисты детально объяснили, что такого требования не существует.

В ситуацию вмешалась и Государственной инспекции данных. По словам ее представителя Яниса Каршениекса, "мы анализировали всю информацию, которую они запрашивают и обязательные поля для заполнения и выяснилось, что этот персональный код надо вводить обязательно. И на текущий момент мы считаем, что этот персональный код нельзя запрашивать".

Как выяснилось, SIA SS уже давно игнорирует требования Госинспекции данных. Никакого разрешения на хранение и обработку персональных кодов инспекция предприятию не давала.

"Мы получили большое количество жалоб от физических лиц. Начали проверку в прошлом году. Запросили у портала информацию. Пока что данное предприятие нам ничего не ответило. Поэтому мы и не можем констатировать на каком правовом основании они собирают эти данные", — отмечает Каршениекс.

При этом, в этом году требования к получению разрешения на обработку данных смягчились. Теперь они распространяются только на данные о здоровье, видеонаблюдение, передачу данных в третьи страны и обработку данных о штрафах и наказаниях. Но поскольку компания полностью игнорирует инспекцию, то они не могут признать их деятельность законной. Следующий шаг Госинспекции, как сообщили "Личному делу", — штраф на сумму до 14 тысяч евро. Далее — закрытие доменного имени.

После длительной переписки журналистов "Личного дела" с редакцией портала ss.lv, на сайте к концу недели произошли серьезные изменения. Портал при размещении объявления стал требовать только вторую часть персонального кода. И то, как утверждает редакция портала, только у тех, кто зарегистрировал свою хозяйственную деятельность.