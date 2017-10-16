Вскоре жителям Латвии придут новые счета за квартиру со строчкой — отопление внутри. Но у каждого населенного пункта свой тариф. 61 евро за мегаватт/час — cтолько этой осенью заплатят жители Сигулды за тепло. И это рекорд этого отопительного сезона, сообщает программа "Сегодня вечером" на LTV7. А самое дешевое тепло в Риге.

Как минимум два года первенство по дороговизне тепла было у поселка Ледмане, недалеко от Лиелварде: тариф приближался к 80 евро. Но теплосети двух населенных пунктов объединились, что позволило снизить цену для потребителей, объясняют журналисты LTV7.

И вот теперь в лидерах оказалась Сигулда — именно у живописного города теперь самая большая цена за тепло. Местные жители "рекорду" совсем не рады. "У нас за 40 квадратных метров, а в месяц выходит 120-130 евро", — жалуется жительница Сигулды.

В Сигулде теплосети находятся в руках компании Wesemann-Sigulda. Комментировать тариф там отказались. А вот в местной думе сетуют на то, что город вытянут и котельная находится слишком далеко от жилых домов.

По данным Комиссии по регулированию общественных услуг, кроме Сигулды в топ-5 городов с самым дорогим отоплением оказались Цесис, Смилтене, Талси и Салдус. А самое дешевое тепло в стране предлагает Rīgas siltums жителям Риги — 44 евро 39 центов. В топ-5 городов с самыми приятными для потребителей тарифами помимо Риги вошли также Айзкраукле, Добеле, Лудза и Олайне.

Как отмечают в регуляторы, в целом тарифы на тепло этой осенью в Латвии сравнимы с теми, что были в конце отопительного сезона.