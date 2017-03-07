Молодой мужчина с жалобами на боли в животе оказался в Елгавской больнице, где ему сказали, что причиной недомогания являются обычные газы, и отпустили домой. А через несколько дней страдалец оказался на операционном столе, но уже в Риге. И там диагноз уже был совсем другим — острый приступ аппендицита, возможно уже перешедший в опухоль, сообщает Русское вещание LTV7.

Виталий Янин — спасатель и на здоровье жаловаться не привык. Но в октябре вдруг почувствовал себя плохо. "У меня начались острые боли в животе. Отмучался один день. Думал, съел что-то не то. Боли усилились, я вызвал скорую", — рассказывает мужчина.

Виталия отвезли по месту жительства в Елгавскую больницу. "Пришел один доктор, пощупал. Ничего не сказал. Пришел второй постарше, поопытнее, отправил на рентген только. Он вкратце объяснил — у вас там просто газики — мы вам дадим укольчик и свободны", — говорит Янин.

Еще пару дней Виталий мучался от болей, но с таким диагнозом вновь ехать в больницу было как-то неловко. Потом боли то проходили, то возвращались. Пока снова не позвонил в скорую и не оказался в больнице, но теперь — в Риге.

"И вот на работе стало плохо, забрали в четверг — взяли анализ крови, рентген, ультарсоногафия и выяснилось — аппендицит в запущенной стадии. И сейчас я получил ответ — возможно аппендицит, но может это переросло в опухоль — рак кишечника", — рассказывает он.

В Елгавской больнице журналистам подтвердили: такой пациент у них был в октябре. Правда, комментировать ситуацию сразу здесь не готовы. Говорят — Виталий был у них в прошлом году. На то, чтобы поднять и проанализировать его дело — нужно время — поясняют в больнице.

"У нас в год лечится 13 с половиной тысяч человек. Я не могу наизусть знать о каждом. Мы найдем в архиве дело, посмотрим и вы сможете обратиться к нам повторно. Договорились?", — предложили представители больницы.

В больнице Страдиня объясняют: определить, что у пациента именно воспаление аппендицита, не всегда легко. Потому здесь при сильных болях в животе сразу назначают стандартный набор обследований — помимо рентгена, это ультросонаграфия и анализы. Хоть удаление аппендицита считается стандартной операцией, промедление может привести к самым страшным последствиям.

"Если это острый аппендицит и его не лечат, воспаление идет своим чередом. Это могут быть осложнения — воспаление провоцирует переформирование аппендицита и содержимое пищеварительного тракта попадает в полость живота и вызывает перитонит", — объяснил хирург, замглавного врача больницы им. П.Страдиня Янис Вилманис.

Виталий пока не решил, будет ли подавать жалобу на Елгавскую больницу. Он ждет результаты исследования, чтобы понять необходимо ли дальнейшее лечение.