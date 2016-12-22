После того, как появились опасения, что пациентам латвийских больниц могли перелить кровь, зараженную гепатитом C, открылся и еще один факт. В Латвии вообще переливают слишком много крови, считает руководитель Латвийского общества врачей Петерис Апинис. С ним согласны и медики-трансфузиологи, которые подчеркивают — ситуация со специалистами по переливанию крови в стране скоро станет критической, сообщает русское вещание LTV7 в передаче "Сегодня вечером".

Переливание крови — самый опасный способ лечения, говорят врачи. С этим согласна и Инга Дарзниеце — трансфузиолог с 15-летним опытом работы. Об этом пишет портал Rus.LSM.lv.

"Переливание крови — это трансплантация клеток и ткани! Это очень серьезный метод лечения!", — сообщила руководитель службы переливания крови в Рижской Восточной больнице Инга Дарзниеце.

Конечно, без переливания крови не обойтись при длительных операциях, при внутреннем кровотечении или раке крови. Однако у этого процесса есть как плюсы, так и минусы, уверен глава латвийской ассоциации врачей Петерис Апинис.

"Эпидемии ВИЧ и гепатита C во всем мире — это все фактически последствия переливания крови. Но громко об этом говорить не принято. Это своего рода табу", — cообщал ранее в интервью LTV7 глава Латвийской ассоциации врачей Петерис Апинис.

Дарзниеце рассказала — еще в конце 1980 при переливании крови ее вообще не проверяли на гепатит C. Сейчас же риск заразиться стал ниже — кровь проверяют. Однако это не решает все проблемы — так, донор может заразиться вирусом непосредственно перед тем, как сдать кровь, и анализ ничего не покажет.

Чтобы точно сказать — какие компоненты крови нужны и в каком количестве, а когда организм может сам возобновить свои запасы крови — нужны специальные знания.

В Латвии не хватает трансфузиологов — сейчас на всю страну их шестьдесят человек. И средний возраст этих специалистов — 60 лет.

По словам Инги Дарзниеце — примерно четверть всех переливаний в Латвии, возможно, проводят необоснованно.

"В Латвии есть больницы, где переливать кровь умеет почти весь персонал. И есть больницы, где обучены лишь некоторые врачи. И если кровь переливает человек, который 20-30 лет не освежал свои знания — появляется риск для пациента. Ему могут выбрать неправильный компонент или перелить неправильное количество компонента", — объяснила Дарзниеце.

Риск для пациента можно было бы снизить, если бы при операции ему переливали его же кровь, которую предварительно у него взяли. Такой банк крови в Латвии существовал более десяти лет назад, но сейчас страна остается единственной в Европе, где его нет.

В Минздраве говорят — ведомство не знало, что ситуация настолько серьезная. Чиновники готовы идти навстречу врачам и устроить дискуссию, в том числе, насчет обучения специалистов.

"Возможно, что-то можно изменить в программе обучения специалистов. Мы пригласим на встречу медиков — в рабочей группе будем обсуждать эти вопросы", — пообещал представитель Минздрава Оскарс Шнейдерс.

Встреча может пройти уже грядущей весной.