Здание Рижского цирка артисты покинули год назад, когда Госбюро по надзору за строительством настояло: здание опасно. Опасны внешняя стена, купол цирка, конструкция трибун. Капитального ремонта здесь не было с самого основания, то есть, с 1888 года, больше ста лет. Скоро начнется консервация фасада, его укрепление. На это уйдет 300 тысяч евро. Но, чтобы полностью отремонтировать цирк, по словам парламентского секретаря Министерства культуры Эйнара Цилинскиса, нужны примерно 10 миллионов. Уже назначен новый директор, которая будет строить "новый цирк", без животных.

"Это большой вызов для любого. Считаю, нам надо всем вместе — это задача всего общества, сделать Рижский цирк современным, прекрасным. Это вызов и конкретно мне. Я могу объединить две вещи, которые очень важны: творческое развитие цирка, надо развивать именно содержание, а также понимание, что такое цирк в Латвии. И нам необходимо привести в порядок здание. Я это могу", — говорит новый директор Рижского цирка Инара Кехре.

Опыта работы с цирком у Инары Кехре нет. Признается, что в первый раз на представление она попала в 10 лет, это был бродячий цирк. А в Рижском побывала несколько лет назад, вместе с подругами. Говорит, жалость к животным у нее с детства. Ее же пленила атмосфера загадочности, волшебства. Новый директор начнет работу через месяц, 28 апреля. Стратегия развития появится к середине лета.

А пока появились… счета для артистов за аренду манежа для своих репетиций — 6 с половиной евро в час, без налога. Такой счет недавно получил клоун Михаил Басманов или Микс.

"Значит, есть какое-то отношение руководства цирка к артистам, которые всегда и везде шли только на помощь цирку. Теперь, получается, выставляем счет, чтобы они пришли. Какая-то несостыковка, если мы говорим об отношении государства к цирку, цирка к артистам. Нужны ли артисты? Может, нам цирк вообще не нужен?" — возмущен Басманов.

В Министерстве культуры поясняют: как и в любом другом обществе капитала, за аренду помещений надо платить. Если эти артисты — не работники цирка. А они работниками и не являются, потому что постоянной труппы не было. Цель, которая ставится перед Рижским цирком — как можно меньше зависеть от помощи государства. Но, по информации программы "Личное дело", прежний цирк не слишком и зависел. Программы окупались за счет продажи билетов. Дотации составляли 10-12 процентов от оборота. Эта часть, по данным программы, шла на содержание рушащегося здания.

Первое представление Рижский цирк планируют показать уже зимой. В чужих помещениях. В старое здание вернется лет через пять. Вопрос, вернутся ли артисты. И, главное, вернется ли зритель?